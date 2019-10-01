بالفيديو.. حقيقة رفع قيمة دعم الفرد في البطاقات التموينية

01 أكتوبر 2019 - 11:20 م

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه تم إعادة 1.8 مليون مواطن لمنظومة دعم التموين، بالإضافة إلى صرف الخبز.



وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «مدة البت في التظلمات لا تتعدى 15 يوما، ويتم من خلال توجه المواطن لمكتب التموين بصورة بطاقة التموين، وما يثبت صحة التظلم، وآخر موعد للقبول 30 أكتوبر»، متابعا: «هناك تعليمات بسرعة البت في التظلمات، وإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيا على بطاقة الزوج».



وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، ويتم صرفه لعدد 72 مليون مواطن، بجانب صرف التموين لـ 64 مليون مستفيد، متابعا: «اليوم كان الأول لصرف تموين البطاقات التي تم حذفها وإعادتها»، متابعا: «حدوث أخطاء أو بطئ أثناء عملية الصرف وارد».



وأوضح «كمال» أن فلسفة التعامل مع منظومة التظلمات اختلفت عن ذي قبل، متابعا: «بعدما كان يتم التظلم على الموقع الالكتروني، أصبح هناك الآن 1420 مكتب تموين على مستوى الجمهورية لقبول التظلمات، بجانب مراكز الخدمة المطورة».

