متحدث "النواب": المصريون يعلقون آمالهم على "السيسي"

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وكيل لجنة القيم بالبرلمان الدكتور صلاح حسب الله
وكيل لجنة القيم بالبرلمان الدكتور صلاح حسب الله

المصريون ـ متابعات

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان وجه الحكومة منذ فترة إلى أهمية مواكبة سرعة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف حسب الله، خلال لقاء إعلامي: «هناك فرق سرعات بين الرئيس الذي يحارب الزمن وعدد من الوزراء»، متابعا: «بعض الوزراء يصدرون المشاكل لرئيس الجمهورية، لذلك آمال المصريين معلقة في الرئيس».
وأكد متحدث البرلمان أن البرلمان اتبع أسلوب الرقابة الرشيدة مع الحكومة، وتجنب الاستجوابات، متابعًا: «الرئيس وجه الحكومة بمراجعة بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن الرئيس يعتمد على الظهير الشعبي وجسر الثقة مع المواطن وليس الأحزاب السياسية.

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