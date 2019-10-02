هذا هو موعد إضافة 5 مليون مواطن للتموين

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قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة االمصرية مهتمة جدا بدعم المواطنين، سواء أكان دعم سلعي أو نقدي، حيث تصل تكلفة منظومة الدعم في مصر إلى نحو 328 مليار جنيه.
وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن 28% من إيرادات الدولة موجه إلى قطاع الدعم، حيث تطورت منظومة الدعم التمويني في مصر بشكل كبير جدا آخر 5 سنوات.
وأوضح "السيد"، أن حجم الدعم المقدم إلى السلع التموينية كان يقدر بنحو 31 مليار جنيه في 2014، أما الآن فوصل حجم الدعم إلى أكثر من 89 مليار جنيه الآن، أي هناك زيادة في قيمة الدعم المقدم بنحو 60 مليار جنيه في غضون 5 سنوات، وهذا يعني أن هناك توسعة للقاعدة التي تحصل على الدعم.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الدعم يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن، ومتوقع إضافة 5 مليون مواطن خلال الشهور القادمة بعد فتح باب ضم المواليد، منوها بأن الدعم المقدم لطبقة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل زادت بنحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة.


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