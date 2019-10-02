مرتضى يكشف مفاجأة عن تدوينة "آل الشيخ" المحرجة له

02 أكتوبر 2019 - 06:42 ص

كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - مفاجأة من العيار الثقيل حول التغريدة الداعمة لمحمود الخطيب - رئيس الأهلي - التي كتبها مالك نادي ألميريا تركي آل الشيخ.



وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "تركي آل الشيخ لم يكن يقصدني التدوينة التي كتبها لدعم محمود الخطيب بل كان يقصد أشخاصًا آخرين".



وأضاف: "لن تستطيعوا الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ .. لقد كتب ذلك ردا على أندية أخرى سبوا الخطيب وليس أنا".



