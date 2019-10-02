» رسالة مفاجئة من "شوبير" لتركي آل الشيخ .. فما فحواها؟

02 أكتوبر 2019 - 07:28 ص

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مفاجئة إلى تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - بعد دفاعه عن محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد هجوم مرتضى منصور.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن التعرض لأهله عيب وحرام".



وأعاد "شوبير" نشر التغريدة قائلا: "شكرًا على أخلاق الفرسان رغم الخلاف".