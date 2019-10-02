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نجل غادة عادل يحرجها بتعليق ناري على فستانها المثير

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غادة عادل
غادة عادل

أحمد عادل شعبان

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غادة عادل

وشارك "عبدالله" - نجل الفنانة غادة عادل - في الحملة التي طالت والدته بسبب إطلالاتها المثيرة في مهرجان الجونة ولكن بشكل ساخر .

ونشر لوالدته صورة قديمة ، وقد ارتدت فستانا مغلق من عند الصدر وبأكمام طويلة ، ثم سألها: "ايه اللي حصل يا ماما؟".

و ردت "غادة عادل" بشكل ساخر على تساؤل نجلها ، قائلة: "ليه يا زمن مسيبتناش أبرياء؟".

وتعرضت غادة عادل لموجة من الهجوم في أعقاب إطلالاتها الجريئة في مهرجان الجونة خلافا للمعتاد.

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