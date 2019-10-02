موسى: البرلمان يكشر عن أنيابه للحكومة

إيمان هاني
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب عاد بشكل قوي، مكشرا عن أنيابه للحكومة خلال الفترة الحالية.
وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"،قائلا :" جلسة البرلمان تحولت أمس لدعم الرئيس السيسي والجيش والشرطة،و تم توجيه رسائل قوية ضد الحكومة اليوم في ملفي التموين والتضامن".
وتابع: "بعض النواب لا يتواجدون في دوائرهم ولا يستمعون لشكاوى الناس.. وبعضهم يخدمون أبناء قريتهم فقط دون باقي القرى.. وبقول لهم والله ما هينتخبوك تاني ، كرسي البرلمان دا مش هتعدوا عليه تاني ، مطالبا الوزراء بالنزول للناس في الشوارع.
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