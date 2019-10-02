كشف لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم.





تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة، وتبين العثور على جثة داخلها بمنطقة الطوابق.





انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وتبين أن الجثة لطبيب أسنان، في العقد الخامس من العمر وفي حالة تعفن.





شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتولى الفريق بقيادة العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، المقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة مباحث الهرم فحص علاقات المجني عليه.





ونجحت التحريات بعد ثلاثة أيام من الفحص والتحري في تحديد هوية الجاني، حيث تبين أنه سائق "جار القتيل" في ذات العقار، والذي استعان بمسجل خطر لسرقة المجني عليه طمعًا في أمواله، خاصة أن القتيل مريض نفسي ويسير في الشوارع مرتديًا جلباب ممزق حاملًا على كتفه حقائب متسخة ثم يعود إلى شقته بعد جولة طويلة بالشوارع.





نفذ المتهمان الجريمة بعد سرقة المتهم الرئيسي نسخة من مفتاح شقة القتيل، واستوليا على مبلغ 1150 جنيهًا، و3 هواتف محمولة.





ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى لاشين، الرائد محمد سعودي، معاونا مباحث الهرم، القبض على المتهم الأول من مسرح الجريمة، والثاني من مصر القديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.