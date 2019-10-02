ترامب : ما يحدث انقلاب وليس عزلا

02 أكتوبر 2019 - 12:22 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب يعد انقلابا وليس عزلا.

وأضاف ترامب في تغريدتين على تويتر: "لقد توصلت إلى استنتاج مَفاده أن ما يحدث ليس عزلًا؛ بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم".

واعتبر أن ما يحدث هو انقلاب كذلك على التعديل الثاني (للدستور) وعلى الجيش والجدار الحدودي، وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة.

وكانت اللجان الثلاث النافذة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أرسلت أمر استدعاء لرودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، سعيا للحصول على وثائق ومستندات تتعلق بعمله في أوكرانيا نيابة عن ترامب.

وحسب تلك اللجان النيابية، أقر جولياني بطلبه من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن بسبب أنشطته في أوكرانيا.

وأشارت اللجان إلى أن جولياني مُلزَم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ويأتي استدعاء جولياني في إطار اتهامه بالتصرف كعميل لترامب؛ خدمةً لمصالحه السياسية والشخصية؛ من خلال استغلال سلطة مكتب الرئيس الأمريكي.