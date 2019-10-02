"مبروك يا عروسة".. آخر رسائل “مصطفى أبو تورتة” لخطيبته

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متابعات-علا خطاب

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خطوبة

نهال

مصطفي ابو تورتة

أثارت رسالة لفتاة تدعى نهال شعبان، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بصورة كبيرة عبر السوشيال ميديا، حيث ذكرت أن خطيبها تركها يوم حفلة الخطبة وأخذ معه “التورتة” بحجة أن خاله مريض جداً، تاركاً إياها في ليلة تحلم بها كل الفتيات، والمثير في الأمر أن جميع أقارب العريس الهارب تركوا قاعة حفل الزفاف أيضًا.

وقد نشرت الفتاة قصتها عبر إحدي المجموعات النسائية، وتضامن معها عدد كبير من الفتيات، وبعد الإستماع إلي قصتها قاموا بتدشين حملة هاشتاج “كلهم مصطفي ابو تورتة”.

يذكر أن مصطفي لم يكن نادماُ علي هذا الموقف المؤلم والمحرج التي سببه لتلك الفتاة، بل أخذ أسلوب الشماتة أثناء محادثته معها عبر الرسائل النصية علي ماسنجر.

وبعد هروبه، كتب مصطفى، لخطيبته السابقة، قائًلا: “مبروك ياعروسة علشان تبقي تسمعي كلام اللي حواليكي كويس، وتمشي إللي في دماغك كويس، معلش أنا عاذرك أصل المفاجأة بتعتي بكل المفاجآت بتعتك، وتاني ألف مبروك ياعروسة، يارب تكوني مبسوطة والقلم دا يعلمك تتعاملي ازاي مع اللي بعد مني دا لو عايزه تعيشي وتفتحي بيت”.

وردت نهال: “هتعلم إن شاء الله بس انت يعني اللي مش هتبقي راجل أبداً، الله يبارك فيك كنت حكاية في التمثيل اتجه للفن، كل اللي حواليا دول طلع عندهم حق، بس معلش أنا بعمل قيمة لواحد ندل مش راجل، سلملي علي طنط وقولها افتكري”.

ورد عليها مصطفي: “بجملة غباءك رايحة تفضحي نفسك بنفسك، اتلمي وادعي ربنا حد يقبلك بقرفك دا، ويحققلك احلام انتي واهلك اللي عايزين مارد يحققها”.

وتابعت نهال قائلة: “الفضايح ليك ولأهلك، مش أي حد يناسبنا، كنت بمشي الأمور عشانك بس فعلا كنت غبية”.

وكتب مصطفي: “لا بس بجد أنا مبسوط عشان اخيراً اتعلمتي الدرس، وكمان انك بتردي مش بتكتمي في نفسك عشان صحتك، أنا كنت بحبك بجد ومكنتش عايز اكمل حياتي مع حد تاني، بس انتي واهلك الموضوع بالنسبة لكم كان سبوبة”.

وردت نهال: “الدرس مخلصش علي كدة، سبوبة تصدق ضحكتني، فوق وماتعيش الوهم”.

واختتم مصطفي المحادثة قائلاً: “انتي بس اللي فتحت لك قلبي من تاني بس خلاص، ومتشكر جدا عشان أكدتي لي اني كنت صح”.






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