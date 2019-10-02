بالصور.. ظهور الأمير محمد بن نايف فى عزاء الفغم

02 أكتوبر 2019 - 01:03 م

اكتظ قصر أسرة الراحل اللواء عبد العزيز الفغم بالرياض، ومحيطه بمئات المعزين في حصار ودي ساده الحزن الشديد من قبل المعزين من أمراء والمشايخ والمسئولين والمواطنين.

واستقبل والد الفقيد "بداح بن عبد الله الفغم" الأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله المطلق، ويوسف الجراح، وسحمي بن شويمي بن فويز المصارير المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، وجمعًا غفيرًا من المعزين من جميع أطياف المجتمع ومسئولي السفارات في المملكة وزملاء الراحل.

وكان من بين الحضور "تركي السبتي" الذي شهد حادثة القتل في منزلهم بحي الشاطئ بجدة السبت الماضي، وبدا عليه التأثر الشديد، ولم يتمالك نفسه طوال وجوده وهو يجهش بالبكاء وهو جالس على كرسيه المتحرك نتيجة إصابته من جراء الاعتداء.