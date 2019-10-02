» بعد البكيني.. حلا شيحة تصدم جمهورها من جديد

متابعات-علا خطاب
خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها، لترد على منتقديها بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة عدد من النجوم من بينهم المؤلف تامر حبيب والفنانة دينا الشربيني، أثناء تواجدهم على أحد شواطئ الجونة.
وظهرت حلا شيحة في الصورة مرتدية ”مايوه بكيني” وهو ما أثار الجدل بين المتابعين خاصة بعد الإطلالات التي ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد فترة قصيرة من خلعها للحجاب.
لتخرج حلا شيحة، بعد ذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستجرام” وكتبت في تعليقها عليها قائلة: ”سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد وكل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين إنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم”.
وتابعت: ”يوم جديد .. بداية جديدة .. الماضي انتهي واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب.. كوني أنت .. كوني كما تحبين صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية” .
View this post on Instagram
Am proud to be an independent woman ,a mum of four wonderful kids ,to be able to wake-up every morning thank god am still alive To win new day , new beginning , positive vibe , believe in yourself no matter how much they try to put you down there words will only get back to them follow your heart and soul see only the good, be different like i always say be ur own kind of beauty , سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم ،يوم جديد،بداية جديدة ،الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب كوني انت ،كوني كما تحبين ،صاحبة ارادةو صلابة ان تكوني ،فانتي امرأة كوني فخورة????♥?♥?????????????قوية Norayoussef_photography♥? The dress is by @the8eme The bracelet by @anamoda.Ib Just simple outfit for the day ????????????
عصر03:12 م
فجر
04:31
شروق
05:54
ظهر
11:49
عصر
15:12
مغرب
17:44
عشاء
19:14