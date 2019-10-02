مفاجأة.. تركي آل الشيخ يظهر فى هذا الإعلان

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

اعلان ترويجي

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مطقع فيديو لإعلان ترويجي للفعاليات المقبلة لـ "موسم الرياض"، ولكن المفاجأة أنه روج بنفسه لهذه الفعاليات .

وظهر  "تركي" في الإعلان، مؤكدًا أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

انفراد تركي آل الشيخ في الإعلان حاز تفاعلاً كبيرًا من جانب فنانين، منهم طلال سلامة الذي توجه إليه قائلاً: "جميل يا أبو ناصر.. اللي يتعب في الشي أفضل من يقدمه"، ما دفع بآل الشيخ إلى الرد عليه بأغنية سلامة "رضا الله وراضيناك.. دلع حتى ودلعناك".


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