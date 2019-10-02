إعلامية تنصح المواطنين بوضع الموبايل في الثلاجة

02 أكتوبر 2019 - 02:11 م

نعت الإعلامية خلود زهران، طالبة بسبب انفجار الموبايل أسفل رأسها أثناء النوم.

وطالبت "خلود"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "أون إي"، من المشاهدين بوضع الهاتف الذكي في الثلاجة عند ارتفاع درجة حرارته، لحمايته من الانفجار، ما أثار ضحك الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "دا كلام علمي، ولا إجتهاد، إحنا بنخاطب مشاهد، الثلاجة بنحط فيها الأكل مش حاجة تانية".

وردت عليه الإعلامية قائلة: "عادي، طب عارف لما الموبايل بيقع عليه مياه، بنحطه في الأرز يوم كامل، لأن الأرز بيسحب الرطوبة".

من جانبه قال الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، أن وفاة طالبة بسبب انفجار هاتف أثناء النوم مفزع ومؤلم، لافتَا إلى أن سبب انفجار الهاتف الذكي يكون بسبب تركه على الشاحن، وفي نفس الوقت ترك الواي فاي مفتوح.

وأوضح أن ارتفاع درجة حرارة الموبيل قد تمهد لانفجاره، وهذا الأمر يحدث من وجود تحميل زائد على دائرة الباور، والمعالج، مما يؤدي إلى إنتفاخ البطارية داخليًا.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لإنفجار الهاتف الذي تعود إلى ترك الموبايل على الشاحن أثناء النوم، وتغيير الشاحن الأصلي، ووجود مكونات غير جيدة في الموبايل التي لا تتحمل ارتفاع درجة الحرارة"