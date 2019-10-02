حيّر الأطباء.. سكران بلا خمر

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جزائري سكران يرعب ركاب طائرة فرنسية
جزائري سكران يرعب ركاب طائرة فرنسية

متابعات-علا خطاب

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في حادثة غريبة من نوعها، حيرت كل أطباء العالم، كشفت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مريض حير الأطباء مصاب بحالة دائمة من السكر دون أن يتناول أي نوع من الخمور .

وكشف الأطباء عن إصابة الرجل بنوع من بكتيريا الأمعاء تعمل على تحول السكريات والدهون إلى كحوليات ما يسبب حالة السكر إضافة إلى أضرار شديدة على الكبد ومخاطر للتسمم .

ووفقاً لمجلة طبية، فإن الأطباء لم يكتشفوا بعد علاج يقضي على تلك البكتيريا الغريبة كما أنهم لم يعثروا على أي خميرة في معدة المريض .

وتأكد الأطباء من خلال عينة من الأمعاء بوجود بكتيريا معروفة باسم "الالتهاب الرئوي كليبسيلا" والتي تنتج نسبة كبيرة من الكحول بالجسم .


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