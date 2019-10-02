«واتس آب» في طريقه للحل الأمثل

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متابعات - الطيب حسين

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كشف موقع «واتساب بيتا إنفو»، أن القائمين على تطبيق المراسلات الأشهر «واتساب»، يسعون حاليًا إلى تطوير ميزة جديدة تسمح الرسائل بـ«التدمير الذاتي».

ويعمل التعديل الذي يتم العمل عليه على مسح لرسائل ذاتيًا بعد فترة محددة من إرسالها.

وذكر الموقع المعني بأخبار تطبيق التراسل الأكثر شعبية في العالم، أن هذه الميزة ستتيح للمستخدمين حذف الرسائل إما بعد 5 ثوانٍ أو بعد ساعة من إرسالها. ولم يتضح بعد الوقت الذي ستكون فيه هذه الميزة متاحة للجميع.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة لأي شخص يحتاج إلى إرسال معلومات سرية أو حساسة ولا يريد أن تكون متاحة على هاتف المرسل أو المرسل إليه بشكل دائم.

وطور هذه الميزة مسبقاً تطبيق المراسلة «تلغرام» الذي يتيح لمستخدميه إرسال رسائل يتم تدميرها ذاتياً بعد إرسالها بفترة معينة باستخدام ميزة «الدردشة السرية» الموجودة في التطبيق.

وأضافت «جوجل» هذه الميزة أيضاً في نسخة البريد الإلكتروني «جيميل» التي تم تطويرها العام الماضي.


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