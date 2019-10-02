تطورات مفاجئة بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون

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في تطورات مفاجئة لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" تفاصيل جديدة عن مصير الفريقين من التأهل إلى الدور المقبل.

وتحدثت "بى بى سى" عن الأزمة فى تقرير عبر موقعها الإلكترونى اليوم، وأكدت أن حل المباراة سيكون على حساب أحد الفريقين باتخاذ قرار نهائى بإقصائه، مؤكدة أنه لا مجال لإعادة المباراة بأى شكل من الأشكال، وستكون حظوظ كل فريق فى التأهل 50%.

وقرر الاتحاد الأفريقى تعليق القرار النهائى فى النتيجة النهائية للمباراة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وقبل يوم وحيد من إعلان القرعة النهائية لدور المجموعات الأفريقى.

كان مسئولو الزمالك قد حصلوا على موافقة من الاتحاد الأفريقى تفيد بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة على أن تنقل من استاد بتروسبورت إلى برج العرب وبحضور 5 آلاف متفرج، وهو ما رفضه مسئولو السنغال الذين أصروا على اللعب ببتروسبورت معللين ذلك أنه لم يبلغهم أحد بهذا القرار، وأنهم حضروا من بلادهم للعب فى القاهرة وليس فى مدينة الإسكندرية.

ورغم وجود ورقة رسمية مع مسئولى الزمالك تفيد بنقل المباراة إلى برج العرب، بالإضافة لحضور طاقم التحكيم إلى نفس الملعب، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن القرار مازال معلقا، ولن يحسم إلا فى الثامن من أكتوبر بعد مشورة اللجنة القانونية بالكاف.

ومن المقرر أن يعلن الكاف قراره النهائى يوم الثلاثاء المقبل قبل سحب القرعة يوم الأربعاء بالقاهرة، على أن تنطلق مرحلة المجموعات فى أول ديسمبر المقبل.


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