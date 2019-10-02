«مصطفى أبو تورتة» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

02 أكتوبر 2019 - 05:13 م

خرج الشاب بطل قصة هروبه من حفل خطوبته والاستيلاء على التورتة والشبكة، والمعروف باسم «مصطفى أبو تورتة»، عن صمته بعد تصدر اسمه الترند على «تويتر» وهاجمه الجميع بشدة، مشيرًا إلى أنها كانت تسمع وتسير لكلام من حولها دون مبالاة.

ووجه "أبوتورتة» رسالة شديدة اللهجة لخطيبته نهال، التي انهالت التعليقات على منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنت معها فتيات السوشيال ميديا، حيث روت قصتها مع مصطفى أبو تورته الشاب الذي سرق فرحة قلبها يوم حفل خطبتهما، غير مبالي لما يحدث لها ولا مهتم بما سببه من إحراج لها ولأهلها.

وادعى مصطفى أبو تورتة بأن خاله توفى وأنه لم يرغب في الزواج منها، تاركا أياها وحيدة حزينه بمفردها، وسبب لها فضيحة بين أهلها، فلم تكن تعلم الفتاة المسكينة بما يفعله الشاب يوم حفل الخطوبة فقال لها أنه يحضر لها مفاجأه ولكن المفاجأة المنتظرة ليست سارة على الإطلاق.

قررت نهال فضيحة مصطفى أبو تورتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل تجاوب الفتيات معها بشكل كبير، وعلى صعيد آخر أثارت غضب مصطفى أبو تورتة مما جعله يوجه لها رسالة شديدة اللهجة مفاداها "ألف مبروك يا عروسة.. عشان تبقي تسمعي كلام اللي حواليكي كويس.. يا رب تكوني مبسوطة.. والقلم يعلمك ازاي تتعاملي مع اللي بعدي".

وسخرت الفتيات من مصطفى أبو تورته، والأمر الذي جعل الموضوع يزداد سوءا هو أن الشاب بعدما قام بسرقة التورته والشبكة وخرج بحيلة غير منطقية من حفل الخطوبة هو أنه راسل الفتاة عبر الفيسبوك وجاءت مضمون الرسلة أنه فخور بفعلته، وأنه علمها درسًا لن تنساه.

واعربت الفتاة عن استياءها الشديد من الموقف الذي فعله مصطفى ابو تورته والأذى النفسي لذي سببه لها قائلة "كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".





