» قرعة أبطال إفريقيا تحسم مصير مباراة الأهلي والريال

02 أكتوبر 2019 - 05:44 م

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري، ريني فايلر، نتائج قرعة مجموعات دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، التي ستقام يوم 9 أكتوبر المقبل لحسم مصير المباراة الودية ضد ريال مدريد الإسباني.

وكان عضوا المجلس خالد مرتجي ومحمد سراج الدين تقابلا مع إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي الإسباني على هامش زيارتهما إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم، واتفقا شفهيا مع بوتراجينيو على خوض ودية بين الناديين في العاصمة مدريد.

من جانبه، قال أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي إن موعد هذا اللقاء سيتحدد وفقا لأجندة مباريات الفريق في الفترة القادمة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة، لاختيار الموعد الذي يتناسب أيضا مع ارتباطات فريق ريال مدريد محليًا وقاريًا.

وأضاف توفيق إن الأهلي يعد العلامة التجارية الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أنه يتطلع لترويج اسم النادي عالميا وفي مناطق أخرى، لتحقيق أكبر مكاسب مادية وتسويقية، خاصة أن الأهلي يعد الفريق الأكثر تتويجا ببطولات كرة القدم.