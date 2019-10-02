  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:22 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: حجب قنوات بانوراما دراما من الظهور

مظاهرات العراق

مشاهد مثيرة من تظاهرات العراق.. ونشطاء: ربيع عربي جديد

الحديد

4 أسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار الحديد

بكري وساويرس

شاهد.. صدام عنيف بين «بكري» و«ساويرس»

أرشيفية

الحكومة: الأحد المقبل.. إجازة رسمية

مصطفى مدبولي

بيان هام من الحكومة بشأن الأحداث الأخيرة

مصطفى وخطيبته

«مصطفى أبو تورتة» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمالة مصرية

الكويت: الاستغناء عن 10% من الوافدين

الزمالك

تطورات مفاجئة بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» ينفي تصريحات بشأن «هتلر»

1000 جنيه للطن..

4 أسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار الحديد

مال وأعمال

الحديد
الحديد

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم

#

الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

تراجع جديد في أسعار الذهب

الحديد

طن الحديد،

اسعار الحديد

سعر الحديد

شهدت أسعار الحديد انخفاضًا حادًا فى السوق المصرية اليوم الأربعاء، حيث سجلت تراجعًا بـ1000 جنيه للطن.

وجاء هذا التراجع بشكل مفاجئ، وفقا للأسعار التي أعلن عنها القائمون على مصانع الحديد بنسب تراوحت بين 3 و4%، بحسب «روسيا اليوم».

وقال سمير نعمان وكيل أول المجلس التصديري لمواد البناء، إن شركة عز خفضت أسعارها لأطوال الحديد 600 جنيه للطن، وللّفائف 1000 جنيه، حيث سجل 11290 جنيها للطن أطوال تسليم أرض المصنع بدلا من 11890، بينما سجل الحديد اللفائف 10890 جنيها للطن تسليم أرض مصنع بتراجع 1000 جنيه.

كما خفضت شركة السويس للصلب الأسعار من 11750 ليسجل 11200 جنيه للطن، فيما أعلنت شركة بشاي خفض 700 جنيه للطن ليسجل 11190 بدلا من 11890 جنيه للطن.

وأرجع نعمان سبب الانخفاض إلى هبوط أسعار الخامات "البيلت" والخردة عالميا، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 4 أسباب وراء تخفيض أسعار الحديد في مصر، منها انخفاض أسعار الخامات "البيلت" والخردة" بنحو 70 دولارا، من 450 إلى 370، و380 واصل مصر بالنسبة "للبيلت"، وانخفاض سعر الدولار، تزامنا مع إنشاء خط جديد في شركة السويس للصلب، يضخ مليون طن في السوق قبل نهاية هذا العام، وحالة ركود كانت قد شهدها السوق خلال الآونة الأخيرة.

وتوقع الزيني، أن تنخفض الأسعار عن 10 آلاف و500 جنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الانخفاض يعتبر مؤشرا إيجابيا لحركة السوق واستقرار أسعار الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن الإسمنت أيضا شهد انخفاضا اليوم بنحو 50 جنيها، ليتراوح ما بين 750 و850 جنيها للطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي
» ضبط 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل بالمقطم
» تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية
» قرعة أبطال إفريقيا تحسم مصير مباراة الأهلي والريال
» «الإفتاء» توضح حكم تجسس أحد الزوجين على تليفون الآخر
» وزير الري يوجه بمتابعة مياه النيل على مدار الساعة
» «يانكون»: «الشناوي» أفضل حارس دربته في حياتي
» أوراوا الياباني يقترب من نهائي دوري أبطال آسيا
» انتحر رجل سعودي بسبب خلافات مع زوجته
» تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"
» ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف