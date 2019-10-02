«الأعلى للإعلام»: حجب قنوات بانوراما دراما من الظهور

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بانوراما دراما

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة.
وأوضح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس أن القرار صدر على خلفية مخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.


وأوضح أن التحقيقات أثبتت التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع للتهرب من المسؤولية القانونية.


وخالفت بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضي والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.

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