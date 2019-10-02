  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: حجب قنوات بانوراما دراما من الظهور

مظاهرات العراق

مشاهد مثيرة من تظاهرات العراق.. ونشطاء: ربيع عربي جديد

الحديد

4 أسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار الحديد

بكري وساويرس

شاهد.. صدام عنيف بين «بكري» و«ساويرس»

أرشيفية

الحكومة: الأحد المقبل.. إجازة رسمية

مصطفى مدبولي

بيان هام من الحكومة بشأن الأحداث الأخيرة

مصطفى وخطيبته

«مصطفى أبو تورتة» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمالة مصرية

الكويت: الاستغناء عن 10% من الوافدين

الزمالك

تطورات مفاجئة بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» ينفي تصريحات بشأن «هتلر»

ضبط 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل بالمقطم

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه

النيابة

منطقة المقطم

8 أشخاص

ألقت مباحث القاهرة القبض على 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل والتعدي عليه بالضرب بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد سماع صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة بيضاء اللون أعلى طريق صلاح سالم وتمكنت قوة أمنية من خلال تتبع خط سير السيارة من القبض على "محمد . ع . م" البالغ من العمر 19 عاما عامل، و"محمد . ح . م " البالغ من العمر 36 عاما سائق، و" محمد . ع . ج " البالغ من العمر 30 عاما سائق "مسجل خطر"، و"إسماعيل . ع . م " البالغ من العمر 35 عاما، و"هاني . ر . م " البالغ من العمر 36 عاما عامل، سبق اتهامه في 3 قضايا "ضرب".

كما تم ضبط "ريم . م . ج " البالغة من العمر 23 عاملة، و" أحمد . م . ف " البالغ من العمر 22 عاما بائع، و"معتز . ي . م " البالغ من العمر 31 عاما سائق سبق اتهامه في قضيتين "سلاح بدون ترخيص" وبصحبتهم المجني عليه، ويدعى أحمد فكري البالغ من العمر 39 عاما عامل مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.

وأقر المجني عليه بقيام المتهمين باستدراجه لمحل الواقعة والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة مرغما، بسبب قيامه بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه، واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي
» ضبط 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل بالمقطم
» تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية
» قرعة أبطال إفريقيا تحسم مصير مباراة الأهلي والريال
» «الإفتاء» توضح حكم تجسس أحد الزوجين على تليفون الآخر
» وزير الري يوجه بمتابعة مياه النيل على مدار الساعة
» «يانكون»: «الشناوي» أفضل حارس دربته في حياتي
» أوراوا الياباني يقترب من نهائي دوري أبطال آسيا
» انتحر رجل سعودي بسبب خلافات مع زوجته
» تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"
» ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف