» ضبط 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل بالمقطم

02 أكتوبر 2019 - 07:07 م

ألقت مباحث القاهرة القبض على 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل والتعدي عليه بالضرب بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد سماع صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة بيضاء اللون أعلى طريق صلاح سالم وتمكنت قوة أمنية من خلال تتبع خط سير السيارة من القبض على "محمد . ع . م" البالغ من العمر 19 عاما عامل، و"محمد . ح . م " البالغ من العمر 36 عاما سائق، و" محمد . ع . ج " البالغ من العمر 30 عاما سائق "مسجل خطر"، و"إسماعيل . ع . م " البالغ من العمر 35 عاما، و"هاني . ر . م " البالغ من العمر 36 عاما عامل، سبق اتهامه في 3 قضايا "ضرب".

كما تم ضبط "ريم . م . ج " البالغة من العمر 23 عاملة، و" أحمد . م . ف " البالغ من العمر 22 عاما بائع، و"معتز . ي . م " البالغ من العمر 31 عاما سائق سبق اتهامه في قضيتين "سلاح بدون ترخيص" وبصحبتهم المجني عليه، ويدعى أحمد فكري البالغ من العمر 39 عاما عامل مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.

وأقر المجني عليه بقيام المتهمين باستدراجه لمحل الواقعة والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة مرغما، بسبب قيامه بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه، واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب .



