» أول تعليق من «شبانة» على اتهامات هشام يونس

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الجمعية العمومية

شبانة

علق محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، على ما أثاره هشام يونس، أمين صندوق النقابة، قائلًا: "معلومات مغلوطة يحاول التغطية على مخالفات تمت ويمكن العودة لجميع أعضاء المجلس وهم متاحون للجمعية العمومية لمعرفة كل شيء"، مضيفا أنه سوف يقوم بعرض كل شيء فى اجتماع مجلس النقابة اليوم.

وأضاف شبانة، فى تصريحات له، أنه لا يليق أن يتم الحديث عن شئون النقابة والصحفيين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك خاصة أنها معلومات مغلوطة واهدافها مريبة وأنه سوف يلتقى المحررين المختصين بتغطية شئون النقابة لتوضيح كافة الأمور.

واختتم: "هذه مهاترات ومجلس نقابة الصحفيين ومن فيه أعلى وأقيم منها وأكثر مكانة منها والمخالف يعرف نفسه جيدا".


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