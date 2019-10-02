بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

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متابعات - الطيب حسين

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العراق

الجيش العراقي

مظاهرات العراق

تسبب تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة بإقالة رئيس الحكومة في العراق، إلى تدخل الجيش في المشهد.

وأصدر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، مساء اليوم، أمرا بإدخال كافة القطاعات الأمنية في حالة تأهب.

واندلعت مظاهرات حاشدة اليوم في بغداد وعموم محافظات وسط وجنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان بإن وزيرها الشمري، أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار، والحفاظ على على سيادة الدولة، والمنشآت الحكومية، والأهداف الحيوية، وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس.


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