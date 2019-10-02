«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ريد بول النمساوي

02 أكتوبر 2019 - 07:54 م

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بعد قليل، على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة الريدز الأساسية أمام الفريق النمساوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.