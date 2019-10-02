التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان وبرشلونة

02 أكتوبر 2019 - 08:15 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة ارنستو فالفيردى، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام ضيفه فريق إنتر ميلان الإيطالي، والمقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، بدورى أبطال أفريقيا.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تشكيل برشلونة فى لقاء الليلة، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به، خلال لقاء فياريال الثلاثاء قبل الماضى، بالدوري الإسباني.

ويسعى كلا من برشلونة وإنتر ميلان، لتحقيق أول فوز لهم فى مرحلة مجموعات دورى الأبطال، بعد تعادل الأول مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألمانى سلبيا، كما تعادل الثانى مع ضيفه سلافيا براج التشيكى، بنتيجة 1 – 1.