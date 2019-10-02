» «الديهي»: «مكسوف جدًا نفسي اتسدت مما حدث في كورنيش الإسكندرية»

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الديهي
الديهي

متابعات - الطيب حسين

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محافظ الإسكندرية

نشات الديهى

استقالة المحافظ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة غضب في الإسكندرية بعد رش مجهولين سور الكورنيش بزيت محركات .

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN »، اليوم الأربعاء، أنه لو من قام بذلك شخص من الحي لا بد أن يحاكم، ولو شخص عادي الذي قام بذلك عليه، فيجب محاكمة رئيس الحي ومحافظ الإسكندرية لسماحهم بحدوث هذه الصورة، معقبًا: "لو أنا محافظ الإسكندرية والله هستقيل، أنا مكسوف جدًا، ونفسي اتسدت».

وعقب «الديهي»، على الصور المتداولة لكورنيش الإسكندرية الملقى عليه زيت المحركات، قائلًا: «هل هذا يليق بعروس البحر المتوسط، من فعل ذلك مريض نفسي»، مضيفًا: «اللي عمل كدا إما رئيس الحي، أو مسئول غير مسئول، أو شخص بلطجي بيكره الدولة، ويكره الرئيس ويحاول الإساءة للدولة، ليه التشويه يا سيادة المحافظ، لو هتهدوا الكورنيش اكتبوا منطقة عمل، إيه السواد دا».

وناشد «الديهي»، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بمتابعة هذا الأمر.


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