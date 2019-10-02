بيان ناري للاتحاد السنغالي ضد الزمالك: «تعرضنا للإهانات»

02 أكتوبر 2019 - 08:26 م

أصدر الاتحاد السنغالى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا عن أزمة مواجهة الزمالك مع فريق جينيراسون، فى إياب دور الـ32، من دورى أبطال إفريقيا.

وكان الفريق السنغالى قد رفض خوض مباراة الإياب، والتى كان مقررا لها، مساء الأحد الماضى، على ملعب "برج العرب"، بحجة رفضهم نقل المباراة، من ملعب "بتروسبورت" يوم السبت.

قال الاتحاد السنغالى فى بيانه،:"علمنا بمرارة الظلم و الاهانات التى تعرضت لها بعثة جينيراسيون فوت أثناء إقامتهم في مصر من أجل مباراة الاياب لدوري ابطال افريقيا، مثل هذه الممارسات لا تمت الرياضة بأى صلة وهدفها زعزعة استقرار فريقنا المحلي و تضر به من خلال كثرة التنقل ومثل هذه الافعال لا تستحق ان تكون جزء من كرة القدم الأفريقية، لذلك نظهر كافة دعمنا و تضامننا مع نادي جينيراسيون فوت من أجل العدالة و للانتصار للعب النظيف ".

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بنتيجة 2/1 وتم تحديد أمس السبت موعدًا للقاء الإياب.

ومن المقرر أن يعلن الكاف قراره النهائى يوم الثلاثاء المقبل قبل سحب القرعة يوم الأربعاء بالقاهرة، على أن تنطلق مرحلة المجموعات فى أول ديسمبر المقبل.