الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

سجل ثلاثية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري.

وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.

الشوط الأول

البداية جاءت نشطة وحماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى حاول استغلال قدرات الرباعي الهجومي أجاي والشحات ورمضان صبحي وشقفة.

أول الكرات الخطرة كانت من جانب أجاي الذى سدد تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بجوار القائم بسنتيمترات، بعدها واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للأحمر.

جرّب قفشة حظه في التسديد ولعب كرة صاروخية في الدقيقة 18 لكنه مرت فوق العارضة ، وواصل الاهلي ضغطه على الخصم فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة عن طريق فييرا ونيامي .

الدقيقة 25 شهدت هدف الأهلي الأول عن طريق رمضان صبحي الذى أحسن إستغلال تمريرة سحرية من محمد مجدي قفشة وسددها رمضان ببراعة في تسجيل الهدف.

شنت الجبهة اليسرى للأهلي أكثر من هجمة خطرة على مرمى الأنتاج بفضل تحركات الثنائي الخطير على معلول ورمضان صبحي وطالب لاعبي الاهلي بإحتساب ضربة جزاء بعدما لكت الكرة يد أحد لاعبي الأنتاج لكن محمد الصبّاحي حكم اللقاء رفض الإستجابة لمطلب لاعبي الاهلي وأمر بإستمرار اللعب.

واصل الأهلي سيطرته وهجماته على مرمى الأنتاج وأهدر رمضان صبحي فرصة خطرة بعدما تلقى تمريرة جيدة من على معلول لكنه سدد الكرة في "جسد" عامر عامر الإنتاج ، ويتواصل الهجوم الأهلاوي مقابل التأمين الدفاعي للانتاج وأهدر الأخير فرصة تسجيل هدف التعادل كما أهدر رمضان وأجاي فرصاً أخرى لتسجيل أهداف للأهلي بعدها ينتهي الشوط الأول بالتقدم الأهلاوي بهدف نظيف

الشوط الثاني

بداية حماسية من جانب الإنتاج الحربي الذى كاد يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 48 بعدما تلقي امادو نيامي عرضية جيدة من أحمد شديد قناوي لعبها ماما برأسه لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تألق وأنقذ الكرة ببراعة .

ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 50 ،ونشط أداء الأنتاج ونال أحمد مجدي لاعب الإنتاج بطاقة صفراء .

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وواصل رمضان صبحي مسلسل تألقه وراوغ حارس الإنتاج عامر عامر ومرر كرة رائعة إلى حسين الشحات الذى سجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 55.

وألغى الحكم هدف سجله أجاي في الدقيقة 63 بعدما لمست الكرة "يد" أجاي بعدها بدقيقة شارك أحمد فتحي بدلاً من محمد هاني ، وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء بشكل واضح ومن هجمة رائعة من الناحية اليسري سدل الاهلي الهدف الثالث عن طريق أجاي الذى أحسن استغلال عرضية رائعة من على معلول وأودعها أجاي في الشباك وشارك أزارو في الدقيقة 74 بدلاً من جونيور أجاي.

وخرج رمضان صبحي وشارك وليد سليمان بدلاً منه في الدقيقة 79 وضغط الاهلي لتسجيل هدف رابع فيما حاول الأنتاج تسجيل هدف شرفي ونجح وليد سليمان في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 86 من تمريرة رائعة من حسين الشحات بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.