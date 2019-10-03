شاهد .. ماذا فعل "متعب" حين رأى البدري في قرعة أمم أفريقيا؟

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عماد متعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الهداف الأسطوري للنادي الأهلي عماد متعب ، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

والتقط "متعب" صورة مع "البدري" في حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، حيث ظهر متعب والبدري مبتسمان للغاية.

ويبدو أن الخلاف الموجود بين الاثنين انتهى إلى غير رجعة ، حيث دأب "متعب" على مهاجمة "البدري" واتهامه بأنه السبب في اعتزاله لكرة القدم ، فضلا عن رفضه العمل في جهاز المنتخب بعد اختياره مديرًا فنيا.


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