» محمد رمضان يرد على سخرية الآلاف منه: والله اتلخبطت

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محمد رمضان
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محمد رمضان

رد محمد رمضان على سخرية الكثيرين منه بعد تصريحات له في مهرجان الجونة أجاب فيها على أسئلة مذيع بشكل أثار السخرية.

وسأل أحد المذيعين "رمضان" على هامش مهرجان الجونة حول إطلالته والإكسسوارات التي يرتديها، فتلعثم رمضان وأشار للأسورة في يده قائلا: "الـ Necklace دي من فيرزاتشي"، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف رمضان خلال حواره في برنامج The Insider، على تليفزيون دبي، تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أنه ارتبك ولم ينتبه خلال الموقف، قائلا: "أنا اتلخبطت والله لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـ Necklace وأنا كنت اقصد إن الـ Necklace والـ bracelet الاتنين فيرزاتشي فشاورت على الأسورة واقصد اقوله والعقد كمان".

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