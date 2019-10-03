بالأسماء.. المستبعدون من قائمة "البدرى" بمعسكر أكتوبر

03 أكتوبر 2019 - 10:55 ص

قرر الجهاز الفنى للمنتخب القومى بقيادة مديره الفنى حسام البدرى، إخراج 3 لاعبين من حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري، الذي يتخلله مواجهة ودية مع بتسوانا يوم 14 من الشهر الجاري.

استبعد "البدري"، كلا من رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي، ومصطفى محمد لاعب الزمالك، بعدما اتفق مع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على تركه للثلاثي لاحتياج المنتخب الأوليمبي للاستعداد بكامل قوته لبطولة أفريقيا المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.