"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

03 أكتوبر 2019 - 11:32 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، التي تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، إن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيصدر قراره بإقامة المباراة، مشيرًا إلى أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الأفريقى، على أن يتحدد بناء على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصرى السابق أن الاتحاد الأفريقى سيتدارك الخطأ الذى وقع فيه، بعد قرار نقل المباراة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، من بتروسبورت إلى برج العرب، دون الحصول على موافقة من الفريق السنغالى.