أمير سعودي ينهي خلافا بين أسرتين استمر 20 عاما!

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وكالات - الدويني فولي

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أنهى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر، خلافا استمر قرابة 20 عاما بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها.

وقال الأمير تركي بن طلال خلال زيارة تفقدية، أمس الأربعاء، لمركز بللحمر التابع لإمارة منطقة عسير في حديثه للأهالي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب 20 عاما بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر"، بحسب صحيفة "الأيام".


وأضاف: "أن المجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، وأن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامي الذي نريد جميعا إعادة تفعيلها في هذا المجتمع".





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