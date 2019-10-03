الديهي لمسئولي الإسكندرية: "أنتوا بتكرهوا الرئيس"

03 أكتوبر 2019 - 12:01 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن حالة غضب شديد في الإسكندرية بعد رش مجهولين سور الكورنيش بزيت محركات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه لو من قام بذلك شخص من الحي لا بد أن يحاكم، ولو شخص عادي الذي قام بذلك عليه، فيجب محاكمة رئيس الحي ومحافظ الإسكندرية لسماحهم بحدوث هذه الصورة، معقبًا: "لو أنا محافظ الإسكندرية والله هستقيل، أنا مكسوفلك يا شيخ، ونفسي اتسدت".

وتابع "الديهي"، قائلاً: "هل هذا يليق بعروس البحر المتوسط، من فعل ذلك مريض نفسي، معقبا : "اللي عمل كدا إما رئيس الحي، أو مسئول غير مسئول، أو شخص بلطجي بيكره الدولة، ويكرة الرئيس ويحاول الإساءة للدولة، ليه التشويه يا سيادة المحافظ، لو هتهدوا الكورنيش اكتبوا منطقة عمل، إيه السواد دا".

وناشد "الديهي"، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بمتابعة هذا الأمر.