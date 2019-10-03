مرشح رئاسي يعد التونسيين بالاقتداء بعمر بن الخطاب

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وكالات - الدويني فولي

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تحدث قيس سعيد، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، إلى الشعب، مقدمًا عدة وعود بمستقبل أفضل من حيث العدل والحريات.

وقال قيس سعيد، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الفاروق عمر بن الخطاب، الذي يُعتبر رجل دولة بامتياز ونموذجًا يحتذى به في الحزم والعدل".
وصرح قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، بأنه غير مرتاح لاستمرار سجن منافسه، قطب الإعلام نبيل القروي، قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما، في أول تعليق له على هذا الموضوع المثير للجدل.


وفاز سعيد، أستاذ القانون السابق، والقروي في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، إذ تغلب على زعماء سياسيين كبار في نتيجة تمثل إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

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