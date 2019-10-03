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جينيراسيون

مفاجأة.. "جينيراسيون": تلقينا دعوة رسمية لحضور قرعة دوري الأبطال

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مفاجأة.. "جينيراسيون": تلقينا دعوة رسمية لحضور قرعة دوري الأبطال

الرياضة

جينيراسيون
جينيراسيون

متابعات- الدويني فولي

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قال نادي جينيراسيون فوت السنغالي، إن فريقه لم ينحسب أمام الزمالك بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، نافيا ما يتردد على إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية رفض الفريق مواجهة بطل مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد تالا فال في تصريحات لصحيفة الوطن، المتحدث الإعلامي باسم بطل السنغال تلقي ناديه دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مستطردا: "بكل تأكيد سنتواجد وتلقينا تأكيدات بتواجدنا في قرعة بطولات أفريقيا".


ولم يحدد فال، إذ ما كان فريقه سيتواجد في مراسم القرعة بصفته مشاركا بأي من البطولتين، الكونفدرالية أم دوري أبطال أفريقيا.

ولم يحدد "كاف" حتى الأن المتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينراسيون فوت، بسبب آخر خطاب أرسله للاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد من خلاله أن هناك لجنة سيتم تشكيلها من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة مباراة الفريقين.

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