» بـ"بواريك"..سهير رمزي وشهيرة يثرن الجدل من جديد

حالة من الجدل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور للفنانة سهير رمزي والفنانة شهيرة، بعد خلعهما الحجاب منذ فترة قصيرة، حيث ظهر الثنائي بإطلالة غريبة وملفتة .

وكان هذا على هامش اقامة ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم، برعاية سيدة التجميل ميرفت عطا الله بشراكة مع زوجها الحسيني مهدي، حضرها عدد من الفنانات منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة.

وقام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض "البواريك" على الفنانات، منها بألوان غريبة.

أقيم الاحتفال بمول كايرو فيستيفال، وبدأ بعرض استعراضي موسيقي، بعدها بدأت فقرات ورشة العمل وعرض بعض البواريك، وتجربة الفنانات لها.