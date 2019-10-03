رئيس "النواب" يبعث ببرقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة 6 أكتوبر

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بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر. 
وقال عبد العال في البرقية: "تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، ذكرى النصر العظيم الذى تحقق على أيدى أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، التى حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة".

 
وأضاف: "أنه ليوم مشهود غير وجه التاريخ وارتفعت فيه هامة كل من يسكن الأرض العربية، يوم هزمنا الهزيمة، وتساقطت فيه أحجار خط بارليف كأوراق الخريف تحت أقدام رجال قواتنا المسلحة، ليتحقق فيه لمصر أروع نصر فى التاريخ".

وتابع: "التحية منا ونواب شعب مصر لرجال قواتنا المسلحة، وشهداؤنا الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما تخلفوا عن قسم، الذين صنعوا المعجزات، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة".

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