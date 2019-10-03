اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

03 أكتوبر 2019 - 05:00 م

عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، اجتماعاً مشتركًا طارئًا (استثنائي)، بمشاركة رئيس أركان دولة قطر، لبحث سبل التعاون الأمني والتصدي للإرهاب.

ووفقًا لبيان نشرته وسائل إعلام سعودية، فإن دول التعاون الخليجي أكدت على جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.

كما شدد البيان، الذي صدر بنهاية الاجتماعات التي عقدت بالرياض، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس، مشددين على مساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.

وأضاف أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، مشدداً على أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.

وكان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، الخميس، وذلك بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

وقد حضر الاجتماع قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، حيث تم بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتمت مناقشة تأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية، وبحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً، على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس.







