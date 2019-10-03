«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

03 أكتوبر 2019 - 05:51 م

في تصريحات مفاجئة، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ترك منصبة بكرامة ولم يهرب، مشيرًا إلى أن موسكو طالبت واشنطن بوقف السخرية منه بعد عزله.

وأضاف «لافروف»، أن «موسكو خلال فترة ثورات الربيع العربي دعت واشنطن للتأثير على القوى السياسية في مصر لوقف السخرية من الرئيس الأسبق».

وأوضح خلال الاجتماع السنوي السادس عشر لنادي فالداي الدولي: «حسني مبارك قام بتوفير الاستقرار في المنطقة لمدة 20 عامًا على الأقل، ووصفه الأمريكيون بأنه حليف استراتيجي، وخلال (الربيع العربي) لم يهرب إلى أي مكان.. لقد تخلى عن السلطة، وذهب إلى شرم الشيخ، وترك منصبه بكرامة».

وتابع: «لقد أحضر إلى قاعة المحكمة في قفص، وبدأوا في مضايقته وإهانته، لقد لجأنا إلى الأمريكيين وعرضنا التأثير بطريقة أو بأخرى على السلطات التي أتت إلى القاهرة، ليقولوا لهم بطريقة ما إنه يجب أن تتوقف السخرية من هذا الرجل. ولكن لم يصدر رد فعل من الولايات المتحدة».