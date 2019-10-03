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مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية

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حسن علام- متابعات

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العراق

قتلى

شرطي

الاحتجاجات

قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن 11 شخصًا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية.


  • ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن 7 محتجين وشرطيًا لقوا مصرعهم في مدينة الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما قُتل 4 أشخاص آخرين في مدينة العمارة جنوب شرقي البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق عن سقوط 6 قتلى أمس الأربعاء في الاحتجاجات، التي انطلقت في العاصمة بغداد، الثلاثاء الماضي. 

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.



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