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إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتظاهر «بناءً على هذا الطلب»

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قالت النيابة العامة إن إخلاء سبيل عدد من الأجانب الذين وجهت لهم اتهامات بالتورط في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر، "جاء بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها"، مشيرة إلى أنها تعهدت بترحيلهم فورًا إلى خارج البلاد.

كانت النيابة أمرت بحبس هولندي وأردني وماليزي وتركي وفلسطيني، بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر وإمداد المتظاهرين بالأموال والمعلومات وحيازة أحدهم طائرة تجسس".

وأضاف البيان، أن النيابة استجوبت عددًا من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة، مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة".

وأشارت إلى أن "النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية".

وكان متحدث باسم الخارجية الأردنية أعلن أمس الإفراج عن مواطنين أردنيين محتجزين في مصر منذ عشرة أيام.

وفيما لم يذكر المتحدث أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين، ذكرت وسائل إعلامية أن السلطات المصرية اعتقلت 4 أردنيين بتهمة المشاركة في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر، حيث أفرجت عن اثنين آخرين في وقت سابق من الشهر الماضي.


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