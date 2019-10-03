«مرعي» يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك

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عمرو مرعى

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يطلب تقريرا من ميتشو عن تراجع مستوى فرجاني ساسي

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد وباولن فوافى وعبد الله مجدي

خط الهجوم: عمرو مرعى


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