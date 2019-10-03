  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

ليفربول

ليفربول يعلق على استبعاد «صلاح» من معسكر المنتخب

مصطفى وخطيبته

أزمة «مصطفى أبوتورتة» تصل دار الإفتاء

خطيبة خاشقجي

عناق حار بين خطيبة خاشقجي وأغنى رجل في العالم

أرشيفية

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

المنسي

مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

الحكومة تصدر بيانًا رسميًا بشأن أسعار الأنسولين

#

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

#

انخفاض جديد في أسعار الدولار

البنزين

لجنة التسعير

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5,5 جنيه لبنزين 80، و7,75 جنيه لبنزين 92، و8,75 لبنزين 95.

كما قررت خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

ويأتي ذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على المقاصة بهدف «زيزو»
» رضوى الشربيني لخطيبة «أبوتورتة»: هاتي بوسة.. هأعملك اللي نفسك فيه
» الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف