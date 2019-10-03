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بعد الفوز على هلال القدس

الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية

الرياضة

الرجاء
الرجاء

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المصريون

الرجاء

هلال القدس

حجز فريق الرجاء البيضاوي المغربي مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الفوز على مضيفه هلال القدس بهدفين دون رد، اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الحسيني بمدينة الرام.

وحقق الرجاء الرياضي الفوز على هلال القدس الفلسطيني، بهدفين دون، في إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بهدف نظيف.

وسجل هدفي الرجاء، كل من فابريس نغوما في الدقيقة الـ 47، وأيوب نناح في الدقيقة الـ 82.


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