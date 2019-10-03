الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك ومصر للمقاصة

03 أكتوبر 2019 - 08:58 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى العام.

بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد.

وأجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى.