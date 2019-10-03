  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

ليفربول

ليفربول يعلق على استبعاد «صلاح» من معسكر المنتخب

مصطفى وخطيبته

أزمة «مصطفى أبوتورتة» تصل دار الإفتاء

خطيبة خاشقجي

عناق حار بين خطيبة خاشقجي وأغنى رجل في العالم

أرشيفية

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

المنسي

مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك ومصر للمقاصة

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت

#

الشوط الأول: الزمالك يتعادل سلبيًا مع بيراميدز

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد السكندري

#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف

المصريون

الزمالك

مصر للمقاصة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى العام.

بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد.

وأجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على المقاصة بهدف «زيزو»
» رضوى الشربيني لخطيبة «أبوتورتة»: هاتي بوسة.. هأعملك اللي نفسك فيه
» الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف