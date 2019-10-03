روسيا "مصدومة" من مزاعم توغل قواتها في النرويج

03 أكتوبر 2019 - 10:20 م

أعربت روسيا، الخميس، عن "صدمتها" إزاء ما قالت إنه "فبركة" أخبار معادية لها بشأن مزاعم توغل قواتها الخاصة في الأراضي النرويجية.



جاء ذك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة موسكو، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية عن زاخاروفا: "لقد صدمنا من بعض النشاطات الإعلامية الغريبة بما يخص الروسوفوبيا (راهية الروس)، ربما اللوبي (جماعات الضغط) داخل النرويج، وربما اللوبي خارج النرويج..".

وأضافت: "لكن النتائج واضحة، نحن رأيناها على صفحات وسائل الإعلام في هذه الدولة.. إنها فبركات ضخمة حقا معادية لروسيا، ظهرت مؤخرا وتتعلق بوجود قوات خاصة روسية مزعومة، وأنشطة تجسس نشطة لأجهزة الأمن الروسية في النرويج".

وتابعت: "في رأيي، هذا بالفعل ليس فقط نوع من انعدام الضمير والخروج عن الأخلاقيات المهنية، ولكن أيضًا بشكل عام عن القواعد المهنية للصحافة.. تم جمع كل الحقائق المعقولة وغير المتصورة في كومة، مصممة على ما يبدو وفقًا لنوايا مؤلفيها، بعدم ترك أي شكوك لدى الجمهور النرويجي حول نوايا روسيا العدائية تجاه هذه الدولة".









وأردفت: "يمكننا أن نذكر أنه تم في النرويج، مؤخرًا، القيام بعمل منهجي فقط لزرع صورة العدو في شخص روسيا.. هذه سياسة إعلامية معادية لروسيا".