  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:53 ص
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

ليفربول

ليفربول يعلق على استبعاد «صلاح» من معسكر المنتخب

مصطفى وخطيبته

أزمة «مصطفى أبوتورتة» تصل دار الإفتاء

خطيبة خاشقجي

عناق حار بين خطيبة خاشقجي وأغنى رجل في العالم

أرشيفية

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

المنسي

مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

دراسة تكشف:

تداعيات "كارثية" للحرب النووية بين الهند وباكستان

عرب وعالم

الهند وباكستان
الهند وباكستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ميركل" تأمل في إيجاد حل سريع للحرب التجارية

#

ماكرون يدعو الهند وباكستان لحل أزمة كشمير "بشكل ثنائي"

#

جونسون: يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي

#

جونسون: يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي

كشفت دراسة حديثة أن أي حرب نووية محتملة بين الهند وباكستان قد تودي بحياة 125 مليون شخص.
وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسيز" ومقرها واشنطن، الأربعاء، أن ضحايا تلك الحرب المحتملة قد تصل إلى ذلك العدد "إذا استخدمت الهند 100 رأس نووي لمهاجمة المراكز الحضرية، واستخدمت باكستان 150 رأسا".
وأضافت أنه اعتبارا من عام 2019 تمتلك الهند وباكستان ما بين 140 و150 رأسا نوويا لكن العدد قد يرتفع إلى 200 -250 لكل منهما بحلول عام 2025.
وذكرت الدراسة "يمكن للصواريخ الباكستانية أن تصل لجميع أنحاء الهند من خلال أنظمة الإطلاق الأطول مدى".
وأردفت "وبما أن الهند بها حوالي 400 مدينة يضم كل منها أكثر من 100 ألف شخص، فمن المحتمل أن تهاجم باكستان أكثر من ثلث المدن متوسطة وكبيرة الحجم في الهند بترساناتها الحالية وأكثر من الثلثين بحلول 2025".
وأضافت: "مدى الصواريخ المملوكة لنيودلهي يسمح لها بالوصول إلى كافة أراضي باكستان الآن، وكذلك كل الصين عندما يتم نشر صواريخها الجديدة".
وقالت الدراسة "إن الهند لا تحتاج إلى الكثير من الأسلحة لمهاجمة باكستان، حيث إنها أصغر حجمًا، لكن الهند قد تواجه عددا أكبر من القتلى حيث يبلغ عدد سكانها ستة أضعاف عدد سكان باكستان".
وتابعت: "ستحدث كارثة إقليمية إذا انخرطت الهند وباكستان في حرب نووية واسعة النطاق بترساناتهما المتزايدة".
وخاضت الهند وباكستان في إطار الصراع على كشمير، ثلاثة حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس/ آب الماضي، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق..احتجاجات شعبية تتصاعد رغم حظر التجوال
» السودان.. "حمدوك" يعفي مدراء الجامعات الحكومية‎
» حزب تونسي يتهم "القروي" بهذا الأمر الخطير
» تداعيات "كارثية" للحرب النووية بين الهند وباكستان
» الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على المقاصة بهدف «زيزو»
» رضوى الشربيني لخطيبة «أبوتورتة»: هاتي بوسة.. هأعملك اللي نفسك فيه
» الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف