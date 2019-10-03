مسلحون يختطفون 6 طالبات شمال غربي نيجيريا

03 أكتوبر 2019 - 10:40 م

أعلنت الشرطة النيجيرية، الخميس، أن 8 أشخاص، بينهم 6 طالبات اختطفوا من مدرسة حكومية داخلية، في مقاطعة كادونا شمال غربي البلاد، وفق إعلام محلي.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق باسم الشرطة في مقاطعة كادونا ياكوبو سابو، قوله إن "المختطفين الثمانية، وهم مدرسان وست طالبات".

وأضاف سابو في بيان: "بعض الرجال المسلحين دخلوا إلى كلية إنجريفرز، وهي مدرسة ثانوية داخلية في منطقة نائية بولاية كادونا، وأخذوا اثنين من موظفي الكلية وست طالبات إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "الشرطة حشدت فرقًا مشتركة من فرقة مكافحة الاختطاف، وقوة خاصة لتمشيط المنطقة".

وطالب سلطات المدرسة بالبقاء على اتصال مع الشرطة لضمان الأمن في مباني المدرسة.

وتزايدت مؤخرًا حالات الاختطاف في نيجيريا. وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، اختطف مسلحون ثلاث فتيات من مدرسة في لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد، قبل إنقاذهن بعد أسبوع.

وتعهد الرئيس محمدو بخاري، الثلاثاء، في خطاب بمناسبة يوم استقلال البلاد، بتصعيد الجهود لمكافحة الفساد وانعدام الأمن.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.